انتخابات البورصة.. شوكت المراغي يركز على سوق السندات وملف الضرائب

رنا ممدوح – يولي شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، وأحد المرشحين على مقعد شركات السمسرة في مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة 2021-2025، أهمية لتطوير سوق السندات في برنامجه الانتخابي المخطط بالفترة القادمة.

وقال المراغي، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن سوق السندات لديه المقومات التي تستطيع أن تجمع شرائح ذات فئات عمرية متعددة واهتمامات استثمارية مختلفة، وإن سوق السندات تتمتع بعائد مجزي ومخاطرة أقل.

وأوضح أنه يحتاج في الفترة الراهنة لصياغة تصور أكثر تطورا كوجود شاشة لأسعار السندات متاحة أمام العملاء لاختيار الأنسب لهم، كل حسب محفظته المالية.

وأكد العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن الاهتمام بسوق السندات له مردود إيجابي على سوق المال بصفة عامة، حيث أنه يساعد على كسر حاجز الخوف من الاستثمار بوعاء ادخاري خارج التقليدي.

وقال المراغي إن برنامجه الانتخابي يعطي أيضا ملف الضرائب أولوية للعمل عليه خلال الفترة القادمة، ليس فقط من أجل تخفيف الأعباء على الشركات المقيدة، بل لتخفيف مخاوف الشركات الراغبة في القيد بالبورصة.

ولفت إلى أن سوق المال المصرية واجهت تحديات عديدة، منها: تراجع عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وهو المحور الرئيسي الثالث الذي يستهدف مواجهته.

وأكد العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن تعريف الشركات بمزايا القيد لا يعد حافرا كافيا لاستقطابهم إلى البورصة، بل تحتاج الشركات لمزيد من الحوافر لإتمام إجراءات الطرح، منها وجود إعفاءات ضريبة تحصل عليه الشركة المقيدة حديثا.

وقال المراغي إن المحور الرابع على أجندة برنامجه الانتخابي يرتكز على التعديل التشريعي لبعض المعايير التي تحكم سوق المال، وأيضا وضع قوانين وصلاحيات تمكن صانع القرار من تفسير وتغيير الأوضاع التي تمثل عائق لتطوير البورصة في مصر.

وأكد أن كل المحاور تندرج تحت هدف رئيسي وهو عودة البورصة المصرية لتكون مرآة معبرة عن الاقتصاد.

وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة