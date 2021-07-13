البنك الأهلي يحصل على شهادة التوافق مع معايير الجودة لنظام استمرارية الأعمال

دوت الخليج – حصل البنك الأهلي المصري على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2012 من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standards Institution BSI، للعام الثالث على التوالي؛ ليصبح “أول بنك في مصر يحصل على إعادة إصدار لدورة ثالثة لهذه الشهادة التي يمنحها المعهد البريطاني للمواصفات القياسية”.

وشملت الشهادة هذا العام عددا أكبر من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم ما تحقق في ظل تبني إدارة البنك الأهلي المصري منظومة عمل متكاملة في مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدءًا من عمليات التحليل والقياس مرورا بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأي نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات بجميع أنواعها مما يساعد علي زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الاعمال بالبنك دون أي تعطيل أو عرقلة لسير العمل وبالكفاءة المطلوبة.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، بأن إعادة إصدار شهادة التوافق مع معيار الأيزو 22301 بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على التعامل مع المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم حاليا.

وأكد أنه رغم التحديات التي تشهدها المؤسسات المالية، وعلى رأسها تفشي فيروس كورونا إلا أن تبني البنك لمجموعة من الحلول البديلة والمستحدثة ضمن خطط إدارة الأزمات كحلول العمل عن بعد، وتكوين فرق عمل بديلة، وتجهيز مقرات احتياطية بخلاف المقرات البديلة الرئيسية، وغيرها من الحلول بخلاف الحلول التقليدية، قد ساهم بشكل كبير في تحقيق مفهوم المرونة التشغيلية ومن ثم تحقيق البنك لأهدافه الاستراتيجية.

وأضاف أن تلك الشهادة تأتي في إطار التزام البنك بتعليمات ومتطلبات الهيئات العالمية للمواصفات القياسية في هذا المجال وانعكاسا لريادة وكفاءة البنك وفعاليته في إدارة عملياته وتقديم جميع الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

وأعربت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازها بإعادة إصدار شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2012.

وأشارت إلى أن تلك الشهادة الدولية تؤكد استمرارية قدرة البنك على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وفقا لمستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة أنشطة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر في حالة وقوعها، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة تلك المخاطر وإجراء جميع الاختبارات الدورية لتلك الخطط بشكل مستمر بما يضمن استمرارية الأعمال الحيوية للبنك في كافة الظروف، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

كما أكدت أن البنك الأهلي المصري يحرص دائما على تزويد العناصر البشرية والكفاءات ذات المهارات الفنية والمهنية العالية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال وتحسين القدرة على العمل خلال المواقف الصعبة، والحد من حدوث اضطرابات تشغيلية والاستمرار في توفير جميع خدمات البنك للعملاء مع الالتزام بتقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء.

وأضافت أن إعادة إصدار شهادة الجودة قد جاء نتيجة لجهود المتابعة والمراقبة والتحديث المستمر لنظام استمرارية الأعمال بما يضمن تحقيق المرونة التشغيلية وارتفاع معدلات الأداء.

وأشارت إلى أن هذا التجديد لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والتعاون المشترك بين مختلف خطوط الأعمال بالبنك لضمان التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن استمرارية الأعمال.