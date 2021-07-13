انتخابات البورصة .. راندا حامد تستهدف إعادة الثقة في الاستثمار داخل سوق المال

رنا ممدوح – تخطط راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والمرشحة على مقعد ممثلي الشركات العاملة في مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة 2021 – 2025، لوضع استراتيجية تستهدف من خلالها إعادة الثقة في الاستثمار داخل سوق المال.

وأوضحت حامد في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن إعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار يبدأ بهيكلة بعض القوانين الراهنة، والتي تشكل عبئا على الشركات المقيدة وتثير مخاوف الشركات غير المقيدة، بحسب تعبيرها.

وكشفت عن اعتزامها فتح ملف الضرائب داخل سوق المال من جديد لتذليل باقي الضغوط وأبرزها ضريبة الدمغة وأيضا ازدواجية الضرائب على الشركة في حال توزيع أرباح.

ولفتت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلى أن سوق المال المصرية تعد الأعلى نوعا ما مقارنة بباقي أسواق المنطقة في تكلفة التداول داخل البورصة المصرية.

وقالت راندا حامد إن المحور الثاني في برنامجها الانتخابي والمخطط تنفيذه بالفترة القادمة يرتكز على تواصل كل أطراف سوق المال، وإنشاء لغة حوار تجمع أصحاب الشركات العاملة والسماسرة مع صانع القرار لتحديث رؤيتهم واحتياجاتهم المطلوبة لتنشيط البورصة.

وأضافت أن المحور الثالث في برنامجها الانتخابي يشمل تزويد قاعدة العملاء النشطين بسوق المال وذلك من خلال عدد من القنوات، منها تغير الثقافة الاستثمارية لعامة الشعب تجاه الاستثمار في البورصة وتشجيع الشباب على تكون محافظ طويلة الأجل كما هو الحال في الدول العالمية.

وأشارت العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية إلى أنها تخطط للعمل على ضم منهج سوق المال إلى المرحلة الثانوية لتعزيز ثقافة الاستثمار لدى الشباب قبل دخول المرحلة الجامعية.

وأوضحت راندا أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابا على رأس المال السوقي والذي أظهر انكماشا خلال السنوات الماضية، بضغط عدد من العوامل منها غياب المستثمر طويل الأجل وأيضا تراجع عدد الشركات المقيدة.

ونوهت إلى أن تخفيف الأعباء المالية عن الشركات العاملة هو المحور الرابع على برنامجها الانتخابي، جنبا إلى جنب مع ملف الطروحات الحكومية والمؤجل منذ ثلاث سنوات.

كما لفتت إلى أنها تعتزم أيضا وضع لجنة للتأكد من طرح الشركات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بتسعير عادل وجاذب للمستثمرين.

وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة