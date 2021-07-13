انتخابات البورصة .. داليا السواح تراهن على التواصل والتطوير لجذب شركات جديدة

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رنا ممدوح – قالت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأحد المرشحين على مقعد عضو مجلس إدارة البورصة عن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدورة الجديدة 2021 – 2025، أن برنامجها الانتخابي يرتكز على محورين أساسين، هما: التواصل والتطوير.
وأشارت السواح، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عانى حتى العام الماضي من تهميش مطالبه، إلى أن بدأت أولى خطوات الهيكلة بإطلاق مؤشر تميز خلال الأيام الماضية.
وأكدت اعتزامها في الخطوات القادمة إجراء مزيد من التعديلات على المؤشر، لتتوافق منهجيته مع التطوير المستهدف بالشركات المقيدة.
وقالت العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية إن عدم التواصل مع الشركات المقيدة بهذه السوق كان أبرز تحدٍ خلال الفترة الماضية، معلقة: “كان ذلك المطلب الأبرز عند اجتماعي مع الشركات وهو إيجاد لغة حوار مع صانع القرار”.
وكشفت السواح أن من ضمن المحاور الأساسية التي تعتزم تنفيذها ضمن برنامجها الانتخابي الفترة القادمة هو وضع جذب ما لا يقل عن 25 شركة سنويا للقيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن ذلك من شأنه أن يعيد لهذه السوق رونقتها في جذب شركات لديها المؤهلات المطلوبة للتطوير والصعود ودعم السوق الرئيسية.
وأضافت العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة العوائق أمام البورصة المصرية بشكل عام مؤخرا، إلا أن الرهان ما زال على التعافي بدعم الحزم التحفيزية الحكومية، والتي رصدت مبلغ 20 مليار جنيه لدعم سوق المال ضد تداعيات الأزمة.
ولفتت السواح إلى أن الفترة القادمة يجب أن تتضافر الجهود لمعالجة نقص أحجام التداولات وتراجع السيولة بسبب انخفاض عدد الشركات المقيدة.
وأوضحت أن خطتها لزيادة أحجام التداولات وإنعاش سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة إلى 126 شركة حتي 2025، تعتمد كليا على معالجة المشاكل الداخلية للشركات المقيدة وتوفير الدعم اللازم من مكاتب الاستشارات لمساعدة الشركات في وضع الخطط المستقبلية الخاصة بزيادات رؤوس الأموال.
وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخابات البورصة .. داليا السواح تراهن على التواصل والتطوير لجذب شركات جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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