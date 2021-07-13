انتخابات البورصة.. 4 أهداف على برنامج عادل عبد الفتاح تبدأ بخلق حوافز جديدة

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رنا ممدوح – حدد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، وأحد المتنافسين على مقعد شركات السمسرة في انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة 2021- 2025، 4 مستهدفات على برنامجه الانتخابي للعمل عليها الفترة القادمة.
وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن تشجيع الشركات للقيد في البورصة المصرية يتصدر أولوياته، وأن تحقيق ذلك يبدأ بإيجاد حافز جوهري يجذب المستثمرين إلى سوق المال.
وتوقع أن يختلف الحافز في الفترة القادمة ليواكب التحديات الراهنة لسوق المال المصرية، موضحا أنه يضع تصورا لتلبية مطالب المستثمرين فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية والإعفاء الضريبي للشركات المقرر قيدها في البورصة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أنه يعتزم إضافة تحديث للمقابلات المباشرة مع الشركات لجذبهم إلى البورصة بما يضمن الاستماع إلى مخاوفهم والعمل على حلها، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من عدد الشركات المقيدة الجاذبة لشرائح أكبر من المتعاملين النشطين.
وقال عبد الفتاح إن يستهدف أيضًا تشكيل لجنة من الخبراء لمتابعة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية؛ للتأكد من وضع تسعير عادل جاذب للمستثمر يكون معبرا عن القيمة العادلة للشركات المقرر طرحها.
وأضاف أن المستهدف الثالث يرتكز على عودة الطروحات بقوة إلى سوق المال ليس فقط أعلى مستوى شركات القطاع الخاص وإنما بحث تأهيل البورصة لاستقبال الشركات الحكومية بالبرنامج المؤجل منذ حوالي 3 سنوات بسبب التحديات الراهنة التي تواجه السوق.
واستشهد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية بفترة التسعينيات، والتي شهدت فيها البورصة المصرية انتعاشة قوية بسبب طروحات الشركات الحكومية والتي جذب شريحة كبيرة من المؤسسات إلى سوق المال.
ولفت عبد الفتاح إلى أن بورصة النيل استحوذت على الجانب الرابع من برنامجه الانتخابي، لما لها من أهمية في إعداد الشركات للصعود إلى السوق الرئيسي، معربا عن نيته في وضع هيكلة جديدة للسوق ليضم الشركات ذات المستقبل الواعد والمعتمد عليهم في تحسين السوق الرئيسية في البورصة.
وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
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