انتخابات البورصة.. 4 أهداف على برنامج عادل عبد الفتاح تبدأ بخلق حوافز جديدة

رنا ممدوح – حدد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، وأحد المتنافسين على مقعد شركات السمسرة في انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة 2021- 2025، 4 مستهدفات على برنامجه الانتخابي للعمل عليها الفترة القادمة.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن تشجيع الشركات للقيد في البورصة المصرية يتصدر أولوياته، وأن تحقيق ذلك يبدأ بإيجاد حافز جوهري يجذب المستثمرين إلى سوق المال.

وتوقع أن يختلف الحافز في الفترة القادمة ليواكب التحديات الراهنة لسوق المال المصرية، موضحا أنه يضع تصورا لتلبية مطالب المستثمرين فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية والإعفاء الضريبي للشركات المقرر قيدها في البورصة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أنه يعتزم إضافة تحديث للمقابلات المباشرة مع الشركات لجذبهم إلى البورصة بما يضمن الاستماع إلى مخاوفهم والعمل على حلها، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من عدد الشركات المقيدة الجاذبة لشرائح أكبر من المتعاملين النشطين.

وقال عبد الفتاح إن يستهدف أيضًا تشكيل لجنة من الخبراء لمتابعة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية؛ للتأكد من وضع تسعير عادل جاذب للمستثمر يكون معبرا عن القيمة العادلة للشركات المقرر طرحها.

وأضاف أن المستهدف الثالث يرتكز على عودة الطروحات بقوة إلى سوق المال ليس فقط أعلى مستوى شركات القطاع الخاص وإنما بحث تأهيل البورصة لاستقبال الشركات الحكومية بالبرنامج المؤجل منذ حوالي 3 سنوات بسبب التحديات الراهنة التي تواجه السوق.

واستشهد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية بفترة التسعينيات، والتي شهدت فيها البورصة المصرية انتعاشة قوية بسبب طروحات الشركات الحكومية والتي جذب شريحة كبيرة من المؤسسات إلى سوق المال.

ولفت عبد الفتاح إلى أن بورصة النيل استحوذت على الجانب الرابع من برنامجه الانتخابي، لما لها من أهمية في إعداد الشركات للصعود إلى السوق الرئيسي، معربا عن نيته في وضع هيكلة جديدة للسوق ليضم الشركات ذات المستقبل الواعد والمعتمد عليهم في تحسين السوق الرئيسية في البورصة.

وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة