نيفين جامع: افتتاح أول فرع للبنك الأهلي في جنوب السودان خلال سبتمبر

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دوت الخليج – قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تقرر إنشاء قاعة مؤتمرات مصرية بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان؛ لتكون مقرا دائما لعرض المنتجات المصرية لتلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات، وإن القطاع الخاص المصري سيضطلع بإنشاء القاعة.
كما أشارت الوزيرة، خلال كلمتها فى افتتاح معرض “صنع فى مصر” بمدينة جوبا إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء أول فرع للبنك الأهلى المصري بدولة جنوب السودان، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيكون له دور كبير في تعزيز حركة التجارة بين البلدين.
ولفتت جامع إلى أن الشركات المصرية المشاركة بمعرض صنع فى مصر أجرت مباحثات مع عدد من الشركات الجنوب سودانية، وهناك اتفاقات مبدئية لبدء تصنيع مشترك لبعض المنتجات.
وأضافت: وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين، وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية لسوق جنوب السودان.
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