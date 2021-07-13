البنك التجاري الدولي يطلق قطاع CIB Growth للشركات الصغيرة

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن إطلاق CIB Growth، وهو قطاع جديد مخصص للشركات الصغيرة التي تقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن 50 مليون جنيه بهدف تزويدهم بباقة متكاملة من المنتجات البنكية والحلول الرقمية المتميزة لإنجاز معاملاتهم البنكية بسهولة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وفي هذا السياق، صرح رشوان حمادي رئيس قطاعات ومنتجات التجزئة أن CIB Growth يقدم لعملائه تجربة بنكية سهلة الاستخدام تتضمن العديد من المزايا المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة، وبصفة خاصة رواد الأعمال وسيدات الأعمال ليتمكنوا من إدارة أعمالهم بكفاءة.

أضاف أن CIB Growth يمنح لعملائه مجموعة كبيرة ومتنوعة من المزايا ومن بينها؛ فتح حساب بنكي للشركة، وإصدار البطاقات البنكية للأعمال بفئاتها المختلفة مثل البطاقات الائتمانية والخصم المباشر والإيداع، إلى جانب الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بفترات سداد وإجراءات مرنة، والاستفادة من خدمات قبول المدفوعات المتنوعة، فضلًا عن إدارة الأعمال التجارية عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات، وباقة تحويل المرتبات.

ولفت أنه يمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة مميزة من خلال مركز مخصص لخدمة عملاء الشركات إلى جانب الحصول على الدعم اللازم لإدارة حساباتهم بشكل أفضل من خلال فريق متخصص من موظفي خدمة العملاء والمبيعات في أكثر من 70 فرع علي مستوي الجمهورية.

وأشار أنه من ناحية أخرى، لا تقتصر المزايا التي يقدمها CIB Growth على المنتجات والحلول البنكية فقط، بل تتسع لتشمل العديد من المزايا الأخرى، حيث يمكن لعملاء القطاع الجديد الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمهنية التي يقدمها برنامج CIB Business Solutions بأسعار مخفضة وتشمل الاستشارات القانونية والمراجعة والمحاسبة والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية.

ويأتي إطلاق قطاع CIB Growth في إطار مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتشجيع الشركات الصغيرة باعتبارها ركيزة رئيسية لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أنه سيتم إدراج العملاء الحاليين بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال الذين تقل إجمالي مبيعاتهم السنوية عن 50 مليون جنيه في CIB Growth تلقائيًا، بينما سينضم العملاء الجدد عند فتح حساب بنكي لشركاتهم لدى CIB.