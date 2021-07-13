المصرف المتحد يطرح وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه

إسلام فضل _ أعلن المصرف المتحد عن طرح مجموعة متميزة من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تبدأمن 500 ألف جنيه إلى 1.4 مليون جنيه كامله التشطيب.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في بيان اليوم الثلاثاء، أن برامج التمويل العقاري للمصرف المتحد تقدم في أماكن متميزة في 8 محافظات هم : الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان.

وأشار إلي أن المصرف يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر، فضلًا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري المصري ستحدث نقلة نوعية للسوق العقاري، وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر، وذلك بسبب الإقبال الكبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل علي شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، فهذه الفئة تمثل نحو 60-70% من الشعب المصري.

وذكر أن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري يتعامل بمرونة عالية وتسهيلات كبيرة، فضلًا عن الاجراءات لمساندة المواطن في الحصول علي العقار المطلوب وفق لامكانياته وفي مختلف انحاء الجمهورية.

أطلق البنك المركزي المصري المصري، صباح اليوم مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاماً.