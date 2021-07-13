البورصة تصعد إلى 10.431 نقطة.. وسهم CIB يقفز 2.47%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.94%، وأغلق عند مستوى 10431 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.47%، وأغلق عند مستوى 55.67 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.27% و 1.98% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 2.239.723 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 45.603 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية المصدرة لعدد 22.222 مليون سهم مقابل 56.666 مليون دولار.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 128 شركة مقابل تراجع 30 بينما لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 906.679 مليون جنيه، منها 846.602 مليون جنيه للمؤسسات، و60.077 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 871.835 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 872.349 مليون جنيه، مقابل 514.154 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 34.844 مليون جنيه، منها 27.992 مليون جنيه للأفراد، و6.851 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 71.54% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 24.81% والعرب على 3.65% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على50.02% من تعاملات اليوم مقابل 49.97% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 18.52 19.91 1067 أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.273 0.3 9.89 جولدن تكس للأصواف 5.96 6.48 8.72 العربية للمحابس 1.64 1.774 8.17 دلتا للطباعة والتغليف 26.13 28.24 8.08

الأسهم الأكثر انخفاضا