سحر نصر تنضم لمجلس إدارة أليانز لتأمينات الحياة – مصر

دوت الخليج – أعلنت شركة أليانز بمصر، عن تولي دكتورة سحر نصر منصب عضو مجلس إدارة شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، لتساهم بخبراتها الاستثنائية في تعزيز جهود الشركة لتحقيق المزيد من النجاح ومواصلة ريادة القطاع التأميني في مصر.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تأتي في إطار التزام أليانز مصر بتطبيق توجيهات هيئة الرقابة المالية إلرامية إلى دمج الكوادر النسائية وتعظيم دور المرأة في المناصب القيادية للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة بشأن تمكين المرأة.

وقالت دكتورة سحر نصر: “يسعدني الانضمام لمجلس إدارة شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر لما للشركة من دور بارز في تنمية قطاع التأمين في مصر ونشر الوعي بأهميته، فضلاً عن خدمة المجتمع المصري بكافة أطيافه للحصول على خدمات تأمينية ملائمة لاحتياجاتهم وتمنحهم الشعور بالأمان وتخفف عنهم أعباء المخاطر المختلفة، وخاصةً الأزمات الصحية”.

وأضافت نصر، أنها تتطلع من خلال هذا المنصب إلى دعم مساعي الشركة للتوسع وخدمة المزيد من الأفراد وتفعيل استراتيجيات الدولة نحو الشمول المالي.

ومن جانبه، قال أيمن حجازي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر: “نشعر بمزيد من الفخر للترحيب بالدكتورة سحر نصر في شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، وكلنا ثقة بأن خبراتها المشهودة محليا وإقليميا ودوليا في القطاع المالي والاقتصادي ستمثل قيمة مضافة تساعدنا على تعظيم الأداء خلال الفترة القادمة، مع إثراء خططنا لتنفيذ استراتيجية الشركة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها”.

وأضاف حجازي: “تحرص أليانز بمصر على تحقيق تكافؤ الفرص، حيث بلغت نسبة النساء من القوى العاملة بشركاتها بمصر 50.47% مقابل 44.73% في عام 2018.

وأكد أن الشركة لا تتوانى عن العمل على تحقيق التنوع والدمج في المناصب القيادية العليا بالشركة، وهو ما انعكس على زيادة نسبة السيدات اللاتي تعملن كمديرات في المناصب الحيوية الهامة لتصل إلى 33.58%، مقارنةً بنسبة 26.63% في عام 2018.

جدير بالذكر أن دكتورة سحر نصر شغلت منصب محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي منذ 2017، وأيضا محافظ مصر في مجلس محافظي “البنك الأوروبي للتعمير والتنمية”.

كما تولت نصر منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، كما كلفت مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، وقد سبق ذلك 25 عاما من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.