انطلاق معرض كلين أفريقيا تكنولوجي شوو .. 29 يوليو

ينطلق معرض كلين أفريقيا تكنولوجي شوو – CLEAN AFRICA TECHNOLOGY SHOW”، المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة المنظفات الحديثة والمغاسل التجارية ومستلزماتها” بمشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في مجالات منتجات ومعدات وخدمات النظافة والتطهير والمغاسل وذلك خلال الفترة من 29 يوليو حتى 31 يوليو 2021، بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، القاهرة – مصر.

ويعد المعرض هو أكبر تجمع لكبرى شركات صناعة المنظفات وملحقاتها وتخصصاتها المختلفة كقطاع المنظفات المتخصصة والصناعية والمنظفات الشخصية والمنزلية.

كما يضم قطاع المعدات وادوات التنظيف واكسسواراتها ومنظفات الاستخدام الواحد وكذلك قطاع المغاسل التجارية ومغاسل السيارات وشركات ادارة المرافق وشركات ابادة الافات وخدمات تكنولوجيا صناعة المنظفات.

ويمثل معرض CLEAN AFRICA TECHNOLOGY SHOW قطاع يلعب دور رئيسيا فى الاقتصاد المصري وفى القطاع الصناعي والخدمي والزراعي وحتى الشخصى بشكل يومى ويعد من اكبر القطاعات والأسواق استهلاكا ويعد من اهم المجالات للقطاع الصحى والمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمراكز الصحية والتجميل والخدمات الفندقية والمراكز التجارية والادارية والبنوك والجامعات والمدارس كذلك القطاع الصناعي.

وزاد من أهمية معرض CLEAN AFRICA TECHNOLOGY SHOW ما مر به العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد والذى لعب دورا هاما فى زيادة الوعي باهمية النظافة والتطهير وسلط الضوء بشكل اكبر على قطاع المنظفات والمطهرات وملحقاتها.

ويضم المعرض أكثر من 100 عارض مصري وعربي ويشهد مشاركات قطرية وأردنية وينعقد خلال فعاليات المعرض محاضرات يلقيها متخصصين لشرح أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ويتم انعقاده تحت رعاية شركة تي سي ال ( (TCLوشركة أرما (ARMA) وشركة أدكو (ADCO) وشركة ماي واي (MY Way) وشركة نيو ايه دابليو ايه (NEW AWA) وشركة تارجت (TARGET) وشركة راين برودكت (REIN PRODUCT).