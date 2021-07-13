أرباح جيه.بي مورجان تقفز إلى 11.9 مليار دولار في الربع الثاني

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– أعلن جيه.بي مورجان آند تشيس عن قفزة كبيرة في أرباح الربع الثاني يوم الثلاثاء، إذ ربح أكبر بنك أمريكي من زيادة في أنشطة إبرام الصفقات فضلا عن تحرير مزيد من الاحتياطيات التي جُنبت العام الماضي لتغطية تخلف محتمل عن سداد قروض بسبب كورونا.
وارتفع صافي ربح البنك إلى 11.9 مليار دولار أو 3.78 دولار للسهم في الربع المنتهي في 30 يونيو من 4.7 مليار دولار أو 1.38 دولار للسهم قبل عام.
وبحسب رفينيتيف توقع محللون أن تبلغ الأرباح 3.21 دولار للسهم.
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