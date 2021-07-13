سي ان بي سي: صندوق بلاكستون يعين بنوكا لترتيب قرض للاستحواذ على إمفسايس الهندية

قال مصدران مصرفيان لـ”CNBC عربية” إن صندوق بلاكستون العالمي والمدعوم من جهاز أبوظبي للاستثمار يسرع الخطى نحو اتمام صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية إمفسايس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أحد المصادر أن صندوق بلاكستون عين 13 بنكا لترتيب قرض بنحو 1.1 مليار دولار من أجل اتمام صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة الهندية التي تشهد نموا مطردا مع ارتفاع الإقبال على خدمات الحوسبة في خضم الجائحة.

وتابع المصدر أن البنوك التي جرى تعيينها لترتيب القرض تشمل Barclays و BNP Paribas و Citigroup و Standard Chartered و UBS.

أضاف أنه حال اتمام الصفقة فإنها ستكون أكبر صفقة استحواذ مشبعة بالديون “Leveraged buyout” للعام الجاري في السوق الهندي.

واستطرد المصدر أن حجم القرض النهائي سيتم تحديده بناء على التكلفة إذ من الممكن أن يحصل الصندوق على مزيد من السيولة حال تراجع التكلفة.

فيما قال مصدر أخر إن الصندوق السيادي في أبوظبي يسعى لقنص المزيد من الفرص في السوق الهندي إذ شهدت الفترة الأخيرة دخول الصندوق في مفاوضات مع عدة شركات من بينهم شركة لصناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف المصدر أن الصندوق يسعى لخفض تعرضه للاستثمارات العقارية التي تراجعت عوائدها بفعل الجائحة.