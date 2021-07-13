راية لخدمات مراكز الاتصالات تطلق مسرعة أعمال بالتعاون مع أوبنر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن إطلاقها مسرعة الأعمال Raya Future TECH بالتعاون مع شركة أوبنر – التابعة لشركة أوبنر.في سي- ومقرها واشنطن.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن في هذه المسرعة يتم التركيز على الشركات الناشئة التي تقدم حلولا تكنولوجية متقدمة وتقنيات حديثة قائمة على أفكار تدعم الابتكار والتطوير في مجال تجربة العملاء في مختلف الصناعات.

وأوضحت أن الشركات الناشئة المشاركة تحصل على تمويل محتمل يصل إلى 60 ألف دولار ( مجتمعة) عن طريق الاستثمار المباشر من راية وأوبنر.

وبحسب البيان، تشترط طلبات التقديم للمشاركة في هذه المسرعة والتي تم فتح التقديم فيها عل الموقع www.rayafuturetech.com وحتى 31 يوليو 2021، أن تكون الشركات التكنولوجية الناشئة مما لديهم منتج الحد الأدني أن مايعرف بال MVP وهو ما يضمن معرفة هذه الشركات المبدئية بالأسواق وحاجاتها ووعيهم بمشكلة تعالجها الحلول التي يطورونها.

وأضافت، أن المسرعة تمكن رواد الأعمال المشاركين من التحقيق من إمكانية تنفيذ حلولهم وخدماتهم ومدى نجاح منتجاتهم في الأسواق وموائمة هذه الحلول أيضا مع الابتكار في شركة راية، هذا بالإضافة إلى فرصة الاطلاع على منظومة البحث والبيانات الخاصة براية وإمكانات وخبرة واستشارات بناء الشركات التي تقدمها آوبنر كشريكا لهذه المسرعة.

ولفتت إلى أن المسرعة تتيح عدد من الورش والتدريب لمؤسسي الشركات الناشئة تقدمها آوبنر من خلال فريقها المتخصص.

وتقوم راية لخدمات مراكز الاتصالات بتخصيص فريق للإشراف على برامج المسرعة بما يتيح المزيد من التعاون والتنسيق بين أصحاب الخبرات في راية والمؤسسين.

وقال أحمد رفقي الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات:” تنطلق مسرعة الأعمال الجديدة بالتوازي مع رؤية راية الجديدة التي تتوجه نحو تشجيع وتمكين المزيد من التحول الرقمي”.

وتابع رفقي:” بدأنا في التطوير الشامل لعملياتنا الداخلية وزيادة حصة التكنولوجيا منها وتفعيل مزيد من التقنيات لتحديث إمكانات وخدمات مراكز الاتصالات، والآن نستكمل هذه المسيرة بإطلاق مسرعة الأعمال التي تمكن دعم سوق الشركات التكنولوجية الناشئة وتحفز الابتكار بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاع التكنولوجي مثل راية والسوق الناشئة”.

وأضاف:” أن التعاون مع أوبنر يساهم في تحقيق أهداف المسرعة من خلال تصميم أفضل معايير الاختيار للشركات والأفكار المشاركة وتوفير برامج محكمة لدعم المؤسسين المستقبليين”.

وصرح محمد نذير رئيس قسم الاستثمار في الشركات الناشئة براية القابضة:” يهدف البرنامج إلى تمكين إنشاء منصة انطلاق للشركات التقنية الناشئة في المرحلة المبكرة في السوق المصرية بالإضافة إلى تمكين مؤسسي ورواد الأعمال من تنمية أعمالهم ودعمها اعتمادا على خبرات شركاء هذه المسرعة في مجالات تجربة العملاء التي تمثلها راية وبناء الشركات التي تقدمها أوبنر”.