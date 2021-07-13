عكاشة: صفقة السويدي والعالمية للكابلات تؤكد دور البنك الأهلي وشركاته في تقديم خدمات الاستثمار

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة الأهلي كابيتال القابضة، إن صفقة استحواذ السويدي إليكتريك على 99.25% من أسهم العالمية للكابلات تأتي استمرارا لدور البنك وشركاته في تقدم كافة خدمات الاستثمار والاستشارات لعملائة.

وأكد عكاشة في بيان، على الدور الفعال الذي تلعبه شركة الأهلي فاروس في توفير هذه الخدمات المتميزة، سواء من خلال شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، او من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، التي احتلت المركز الأول ضمن شركات تداول الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الأهلي فاروس المملوكة لشركة الأهلي كابيتال القابضة- الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري أعلنت أمس أنها المستشار المالي الحصري لشركة تكنولوجيا الكابلات للاستثمار القابضة عن توقيع عقد صفقة بيع بنسبة 99.25% من أسهم شركة العالمية للكابلات الي شركة السويدي اليكتريك مقابل 410 مليون جنيه.

وأعرب أحمد سالم الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للاستشارات وخدمات الاستثمار المملوكة للأهلي كابيتال القابضة ورئيس مجلس إدارة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، عن اعتزازه بالتعاون مع فريق عمل الشركة العالمية للكابلات لما ابدوه من احترافية وكفاءة.

وأكد سالم على الدور الحيوي لشركة الأهلي للاستشارات و خدمات الاستثمار في تقديم خدماتها بشكل موسع كمنصة متكاملة لتقديم كافة خدمات بنوك الاستثمار في السوق المصرية من خلال شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات وشركة فاروس لتداول الأوراق المالية وشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية (التي تدير أصول قيمتها تزيد عن 38 مليار جنيه) .

وفى ذات السياق توجه غسان البلبل رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الكابلات العالمية بالشكر إلى فريق عمل شركة الأهلي فاروس على القيمة المضافة والمجهود المثمر الذي أدى إلى نجاح الصفقة مما يعد نقلة نوعيه لحجم عملياتها في مصر وذلك لما يقدمه البنك من دعماً للاقتصاد القومي.

وأوضح أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، أن إتمام توقيع عقد صفقة بيع أسهم الشركة العالمية للكابلات لمجموعة السويدي اليكتريك يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين.

وأوضح، أن الشركة العالمية للكابلات تعد شركة رائدة حققت نموا ثابتا خلال السنوات الماضية بفضل إدارتها القوية.

وأضاف، أن هذه الصفقة توضح جاذبية سوق الكابلات المصري وتوضح ثقة المستثمر المصري في المضي قدما بخطة الاستثمار.