أسعار النفط تعوض معظم خسائرها بدعم انخفاض متوقع في المخزونات الأمريكية

– صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعوض معظم الخسائر التي تكبدتها في اليوم السابق، إذ تلقت السوق الدعم نتيجة شح الإمدادات وتوقعات بمزيد من السحب من مخزونات الخام الأمريكية، بيد أن المخاوف من انتشار سلالات كورونا كبحت المكاسب.

وارتفع خام برنت تسليم سبتمبر 36 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسرت 0.5 بالمئة يوم الاثنين.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.45 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة ، بعد أن هبط 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للسمسرة “التفاؤل بشأن شح الإمدادات وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية يقدمان الدعم”.

وأضاف “لكن المخاوف الآخذة في التنامي بشأن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا والضبابية المحيطة بخطط الإنتاج الخاصة بأوبك+ ستكبح المكاسب على الأرجح”.

وكشف استطلاع مبدئي أجرته يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي، بينما ستهبط أيضا مخزونات البنزين.

وتتراجع مخزونات الخام على نحو مطرد لعدة أسابيع، فيما هبطت المخزونات الأمريكية لأدنى مستوى منذ فبراير 2020 في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو.

وارتفعت واردات الصين من الخام في يونيو من مايو، بيد أنها انخفضت بشدة مقارنة مع مستواها قبل عام حين اشترت شركات التكرير نفطا رخيصا لإمداد السوق التي تتعافى من فيروس كورونا.

وتجاهل المستثمرون تقريرا شهريا بشأن أنشطة الحفر لوكالة الطاقة الدولية ذكر أن إنتاج النفط من سبعة تكوينات صخرية رئيسية من المتوقع أن يرتفع 42 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 7.907 مليون برميل يوميا مقارنة مع زيادة 28 ألفا في يوليو.

لكن التقارير من أنحاء العالم بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تسبب في استمرار حالة الحذر بين المستثمرين.

في غضون ذلك، لم تحرز أوبك تقدما بشأن تسوية الخلافات بين السعودية والإمارات والتي منعت التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي لزيادة إنتاج النفط، مما يجعل عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع بشأن سياسة الإنتاج أقل احتمالا وفقا لمصادر في أوبك+.

وقال الكرملين يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن لم يناقشا أوبك+ أو أسعار النفط العالمية خلال مكالمة هاتفية استغرقت ساعة يوم الجمعة.