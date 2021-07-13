البنك التجاري الدولي يحقق 6.1 مليار جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حقق البنك التجاري الدولي CIB ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22%، لتصل إلى 6.089.870 مليار جنيه، مقابل 4.997.805 مليار جنيه بالنصف المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفض صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 11.696.885 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 12.477.327 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 21.016.794 مليار جنيه مقابل 20.922.642 مليار جنيه بالفترة المماثلة في 2020.

وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 9.319.909 مليار جنيه، مقابل 8.445.315 مليار جنيه بالنصف المناظر بعام 2020.

وبلغت ربحية السهم الأساسي خلال نفس الفترة 3.64 جنيه، مقابل 3 جنيهات بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي إلى 6.077.342 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.001.609 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 11.673.029 مليار جنيه مقابل 12.476.897 مليار جنيه بالفترة المقارنة.