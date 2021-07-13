انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخاصة بتيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر

انعقد بمقر وزارة النقل الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخاصة بتيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، برئاسة وزير النقل وبحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور محمد معيط وزير المالية ، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لتلك السياحة مقارنة بالدول المنافسة عملا على تيسير الإجراءات وتعظيما لذلك النوع من النشاط السياحي.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات والاجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بمصر على أن تتضمن تلك الإجراءات تحديث الخريط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة و التى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط و القواعد التنظيمية لتلك السياحة لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء و تشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والاثار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري لاعتمادها.

وكذلك إطلاق منصة “النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هى الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانى المصرية بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكافة الجهات المعنية لسرعة وضع الالية النهائية بكافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستراتجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ ” النافذة الواحدة لسياحة اليخوت ” ليتم تقديم التقرير النهائي للدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.