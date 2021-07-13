التجارة الخارجية في الصين ترتفع 27.1% خلال النصف الأول

شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن واردات وصادرات الصين الإجمالية ازدادت بنسبة 27.1 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 18.07 تريليون يوان (حوالي 2.79 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021.

وقالت الهيئة العامة للجمارك إن هذا الرقم المذكور يمثل زيادة بنسبة 22.8 في المائة عن مستوى ما قبل كورونا في عام 2019.

وقفزت الصادرات بمعدل 28.1 بالمئة على أساس سنوي، بينما ازدادت الواردات بنسبة 25.9 بالمئة من حيث القيمة باليوان.

في يونيو وحده، ارتفعت واردات وصادرات البلاد بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.29 تريليون يوان، مما يمثل زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي.