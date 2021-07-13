بنك إنجلترا المركزي يرفع القيود المفروضة على توزيعات البنوك

سي ان بي سي _ رفع بنك إنجلترا المركزي قيودا فرضها وقت الجائحة على توزيعات الأرباح من إتش إس بي سي وباركليز وبنوك كبيرة أخرى، قائلا إن اختبار ضغط يجريه يُظهر أن القطاع يحظى برأسمال جيد للتصدي للتداعيات الناجمة عن كورونا على الاقتصاد.

وقالت لجنة السياسة المالية في البنك، إن حواجز الحماية الاستثنائية على توزيعات المساهمين لم تعد ضرورية ونرى أن النتائج المؤقتة لاختبار الضغط، بجانب التوقعات المركزية، تتسق مع القرار.