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قتلى بحريق في مستشفى عزل مصابي كورونا بالناصرية في العراق

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أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، مساء الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى جراء اندلاع حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في مدينة الناصرية العراقية.

وقال مراسلنا إن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة 25 شخصا، وإصابة 14 آخرين في حادث الحريق، الذي وقع بمستشفى عزل مصابي كورونا في مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار.

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وكشف مصدر خاص لـ”سكاي نيوز عربية” أن هناك جثثا متفحمة تم تحويلها إلى الطب العدلي، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 20 شخصا، إلى جانب حدوث 6 حالات اختناق، تمت السيطرة على حالتهم.

وتفيد تقارير أولية بأن حريق مركز عزل مصابي كورونا في الناصرية ناجم عن انفجار أنبوبة أوكسجين.

وفي أعقاب الحادث، توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى ذي قار لمتابعة حريق مستشفى العزل.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، حسبما قالت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأعلن المتحدث فتح تحقيق في الحريق الذي “اندلع في عدد من أقسام المبنى الإداري بالوزارة”.

وقال مصدر في الوزارة إن المبنى تم إخلاؤه من الموظفين حفاظا على أرواحهم.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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