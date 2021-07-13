تراجع أسعار النفط وسط مخاوف حيال شح الإمدادات وتباطؤ النمو العالمي

وكالات – نزلت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين إذ طغت مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي على شح محتمل في الإمدادات عقب تعثر محادثات بين منتجين رئيسيين لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 89 سنتا بما يعادل 1.2% إلى 74.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 73.55 دولار للبرميل منخفضا 1.01 دولار أو 1.4%.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي 1% الأسبوع الماضي لكنهما ظلا قريبين من أعلى المستويات التي بلغاها آخر مرة في أكتوبر 2018. وقفز برنت فوق 77 دولارا الأسبوع الماضي.

حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت لويز ديكسون المحلل لدى ريستاد إنرجي “المتعاملون يعيدون التركيز الآن على انتشار جائحة كوفيد-19 والمخاوف العالمية من اتساع نطاق تفشي سلالات جديدة تؤثر على الأسعار على الرغم من تقلص إمدادات النفط على مستوى العالم”.

وعلًقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك+، محادثات الأسبوع الماضي حول اتفاق إنتاج يتضمن ضخ مزيد من النفط اعتبارا من أغسطس آب بعد خلاف بين السعودية والإمارات حول كيفية تمديد الاتفاق.

ودعت السعودية وسلطنة عمان اليوم الاثنين إلى استمرار التعاون بين أوبك والمنتجين الآخرين المتحالفين معها.