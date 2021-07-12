مال وأعمال

فرنسا تلزم العاملين في المجال الصحي بتلقي لقاح كورونا

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سكاي نيوز عربية – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إنه سيجري إلزام العاملين في المجال الصحي بتلقي اللقاح، كما تعهد بإمداد تونس ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا بشحنات من اللقاحات.

وذكر ماكرون، في خطاب متلفز، أن فرنسا ستواصل إمداد اللقاح لدول في الشرق الأوسط وإفريقيا ومساعدة هذه الدول خاصة تونس.

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وفيما يخص وضعية التطعيم في بلاده، قال الرئيس الفرنسي إن “اللقاحات ستكون متوفرة للطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية”.

وأضاف: “شهادات التلقيح ضد كوفيد ستكون إلزامية في المطاعم بدءا من أغسطس”، معلنا إقرار إلزامية تلقي اللقاح للعاملين في المؤسسات الصحية، قائلا “أمامهم حتى 15 سبتمبر لتلقي لقاح” قبل دخول إجراءات عقابية حيز التنفيذ.

ووجه ماكرون، خلا كلمته، دعوة للفرنسيين، بالقول “أدعو الجميع إلى اللجوء للتطعيم ضد كورونا”، مشيرا إلى أن “اللقاح هو السلاح الأنجع ضد الفيروس وتحوراته”.

ويأتي الخطاب المتلفز، بعدما استضاف الرئيس ماكرون، صباح اليوم، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع رصد انتشار سريع للعدوى في شكل متحور دلتا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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