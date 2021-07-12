أسهم أوروبا تقفز إلى مستويات مرتفعة جديدة رغم استمرار المخاوف الاقتصادية

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وكالات – قفزت سوق الأسهم الأوروبية إلى مستويات مرتفعة جديدة اليوم الإثنين بدعم من مكاسب لمختلف القطاعات لكن القلق بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي دفع أسهم شركات السفر للهبوط وسط انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7% عند 460.83 نقطة موسعا مكاسبه من يوم الجمعة بعد أسبوع مضطرب.
ولامس المؤشر داكس الألماني لفترة وجيزة مستوى قياسيا مرتفعا عند 15806.90 نقطة قبل أن يغلق دونه بقليل.
وجاءت العقارات والمرافق والرعاية الصحية بين أفضل القطاعات أداء مع صعود مؤشراتها ما بين 1.4% و1.6%.
وهبطت أسهم شركات السفر والترفيه 1.3%، وقادت شركات الطيران البريطانية الخسائر.
وتخلفت الأسهم في بورصة لندن عن نظيراتها الأوروبية بفعل الانخفاضات في أسهم شركات السفر وأيضا تراجع أسهم شركات الطاقة وشركات الموارد مع هبوط أسعار النفط والنحاس بفعل مخاوف اقتصادية.
وسينصب التركيز هذا الأسبوع على تقارير اقتصادية مهمة من بينها بيانات التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وأيضا شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في الكونجرس يوم الأربعاء والخميس.
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