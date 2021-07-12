وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي

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دوت الخليج – سلم وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري نقل تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.
كما تناول وزير الخارجية خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون الي آفاق أرحب على الأصعدة كافة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلُع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.
كما استعرض شكري بشكل مفصل خلال اللقاء الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد.
وناقش اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين 2، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد في شرق المتوسط.
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