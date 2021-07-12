الوفاء لتأمينات الحياة تصدر 4 منتجات بالمرحلة الأولى وتتعاقد مع 6 أندية رياضية

بكر بهجت _ قالت عبير حلمي العضو المنتدب لشركة “الوفاء لتأمينات الحياة – مصر”، أن الشركة حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية لإصدار 6 منتجات تأمينية، لافتة إلى أنه سيتم إصدار 4 منها بالمرحلة الأولى.

وأضافت خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، أن المنتجات الأربعة تتمثل في وثيقة وفا أموالي بريميم والمخصصة العملاء من ذوي المدخرات المرتفعة، والثانية وفا أموالي، والثالثة وفا أولادي، والرابعة وفا معاشي.

وتابعت أنه من المخطط أن يتم إصدار منتجين آخرين خلال الربع المقبل، وفق الخطة التي وضعتها الشركة.

وأوضحت أن الشركة تعاقدت مع 6 أندية رياضية لتقديم الخدمات التأمينية لها، وهي الزمالك، والجونة، والاتحاد السكندري، وطلائع الجيش، والإنتاج الحربي، ومصر للمقاصة، والمقاولون العرب.

وأعلنت الشركة في مؤتمر اليوم عن إطلاق أعمالها في مصر و مزاولة نشاطها في مجال خدمات التأمين بمختلف أنواعها، وخاصة تأمينات الأشخاص، والتأمين الطبي طويل الأجل بالسوق المصري.