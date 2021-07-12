الصندوق السيادي السعودي يتجه لإصدار أول سندات خضراء في الربع الأخير 2021

قالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن جهاز الاستثمارات العامة السعودي على المسار نحو إصدار أول سندات خضراء في الربع الأخير من العام الجاري في إطار خطة للجهاز نحو التحول إلى الاعتماد على ضخ السيولة في الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وقال أحد المصادر إن الصندوق بصدد تعيين بنوك استثمارية عالمية لوضع إطار عمل للصندوق من أجل التوجه نحو الاستثمار الأخضر.

فيما قال مصدر مصرفي آخر إن الصندوق بصدد تغيير استراتيجته لمحافظ الأسهم ما قد يتسبب في خفض استثماراته في بعض القطاعات بسوق الأسهم.