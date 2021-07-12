شغلني تنظم الملتقي السادس للتوظيف بالجريك كامبس.. 31 يوليو

إسلام فضل _ أعلنت منصة شغلني عن انطلاق الملتقي السادس للتوظيف يوم 31 يوليو بمبني الجريك كامبس بوسط البلد .

وأوضحت المنصة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الملتقي يتيح للتوظيف 10 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من اكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق وتتنوع فرص العمل لتشمل مجال العقارات، السيارات، الاغذية، الاتصالات والمدفوعات الاكترونية، و التصنيع .

وقال عمر خليفة الرئيس التنفيذي لمنصة “شغلني” إن ملتقى شغلني السادس للتوظيف يعتبر فرصة لراغبي العمل للوصول للمؤسسات والحصول على وظيفة مناسبة ، حيث نحرص دائما على دعم مجهودات الدولة، فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق المعادلة بين ما تحتاجه السوق من وظائف وماهو متاح من العمالة.

وأضاف أن ملتقى شغلني يتمتع بثقة كبيرة من كافة الأطراف فى عملية التوظيف متمثلة فى الشركات والشباب، بدليل تزايد اعداد المشاركين فى كل ملتقى.

ويعد موقع شغلني أول موقع توظيف يسمح بإجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل عبر شبكة الإنترنت، للتيسير على كل محافظات الجمهورية دون الحاجة للذهاب لجهة العمل.

يذكر أن موقع شغلني يتيح آلاف من فرص العمل لحملة المؤهلات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً بعض الفرص لأصحاب المؤهلات العليا.