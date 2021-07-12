المصرية للمنتجعات السياحية: لم نتلقى قرارات رسمية بخصوص سحب أراضي الشركة

رنا ممدوح _ قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، إنه لا توجد أيه قرارات رسمية صادرة للشركة بخصوص احتمالية سحب أراضيها.

وأفادت الشركة في بيان ردا على استفسار البورصة، أن المشروع المزمع اقامته والمعلن من قبل بعض الجهات الرسمية بالدولة تحت اسم ريفيرا سهل حشيش فالشركة لم تتلقى أي مخاطبات أو قرارات بذلك حتى تاريخه.

وأكدت أن أرض المرحلة الثالثة والبالغ مساحتها حوالي 20 مليون متر مربع هي محل نزاع قضائي بين الشركة والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأعلنت أنه تم تحديد جلسة 18 سبتمبر المقبل لإطلاع الهيئة والمرافعة.