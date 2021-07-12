شارم دريمز للاستثمار: الشركة لا تملك أراضي في مرسى علم

رنا ممدوح _ قالت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، إنها لا تمتلك أي أراضي بمنطقة مرسى علم. وأفادت الشركة في بيان ردا على استفسار البورصة عن الخبر المنشور بعنوان مصر تسحب مليوني متر مربع أراضي من شركات سياحية ” غير جادة” في مرسى علم، أن كل أراضيها تقع بمنطقة شرم الشيخ.

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