مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الاتصالات والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: إنه مشروع استثنائي، وبالتالي من الضروري أن تكون طريقتنا في العمل به غير تقليدية، مُشددا في هذا الصدد على أن يكون العمل دوريا على مدار الـ 24 ساعة يوميا، وأن يتم تقسيم العمل طبقا لنظام الورديات بشكل منتظم.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي مسئولي المشروع بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المحددة للافتتاحات، قائلا: “عليكم ضغط خطط تنفيذ هذه المشروعات؛ بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق وأعمال تنسيق الموقع بالمحاور والطرق الرئيسية، وكذا المشروعات السكنية المختلفة، والحي الحكومي، ومنظومة التحول الرقمي”.

وأضاف أنه توجد تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات، وتحقيق إنجاز سريع بها، مع تذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات.

وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومضاعفة فرق العمل، وأن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشبكات الاتصالات، واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريراً حول محاور العمل التي تتم لتنفيذ مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما يتعلق بمحور البنية التحتية بالحي الحكومي، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ سنترال الحي الحكومي بنسبة 100%، ويتم استكمال تنفيذ مسارات الربط الداخلية بسنترال NN1، وتنفيذ مسارات الربط الخارجي مع سنترال “مدينتي” بطول 42.8 كم، بنسبة إنجاز 95%، ومع سنترال الشروق بطول 39 كم، بنسبة انجاز 97%، لافتا إلى أنه تم تركيب الخوادم بالمباني الحكومية، ويتم تنفيذ المسارات كما تم تدفيع الفايبر.

وفيما يتعلق بموقف تغطية المحمول وذلك عبر طريقتين، الأولى تتمثل في تغطية المحمول عبر محطات أعلى المباني الحكومية، وفي هذا الصدد جار تسليم مواقع الأبراج لمقدمي خدمات المحمول من قبل شركة العاصمة للبدء في التنفيذ، والطريقة الثانية هي تجربة البرج التشاركي من خلال اشتراك جميع مقدمي خدمات المحمول الأربعة ببرج تشاركي واحد لتقديم خدمات المحمول في نطاق العاصمة الإدارية خارج الحى الحكومي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيبات أجهزة البرج التشاركي من قبل الشركات المقدمة للخدمة، وتم اعتماد الحلول الفنية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول المحورين الثاني والثالث المتعلقين بالتطبيقات المتخصصة والتشاركية، أكد وزير الاتصالات أنه تم الحصر والتدقيق لعدد 893 تطبيقاً متخصصاً، من 40 جهة، أما بالنسبة للتطبيقات التشاركية فقد تم الانتهاء من تشغيل واختبار عدد من تلك التطبيقات بوزارة الاتصالات على البيئة الحوسبية المؤقتة، منها تطبيقات الأرشيف الرقمي، والمراسلات ودورات العمل، كما تم الانتهاء من تنميط جميع أنواع الوثائق الحكومية وإدراجها في سجل موحد، وتم اختبار تطبيق إدارة الموارد البشرية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، مضيفاً أنه جاري التنسيق مع وزارة المالية وإدارة النظم لتفعيل منظومة الأجور والمرتبات وإجراء عمليات الربط والتكامل مع منظومة الموارد البشرية، كما يتم التنسيق بشأن إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني من خلال كارت ذكي يصدره مركز إصدار الوثائق المؤمنة والذي تم اختباره بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع المتعلق برقمنة الوثائق الحكومية، أكد الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تشكيل لجان لدراسة الكم المتداول بكل جهة، وتم الانتهاء من رقمنة حوالي 65 مليون ورقة من الكم المتداول في كل مراحل مشروع الرقمنة.

وحول المحور الخامس المرتبط بوحدات التحول الرقمي، أكد الوزير الانتهاء من التشكيل النهائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي لعدد 41 جهة، مشيرا إلى إطلاق أكاديمية التحول الرقمي، كمظلة مستدامة لتوفير جميع البرامج التدريبية الخاصة بوحدات التحول الرقمي والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بناء القدرات الرقمية والفنية للعاملين بالحكومة.

وفيما يتعلق بالمحور السادس، وهو تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم تدريب حوالي 19 ألف متدربا من إجمالي 37 ألفا، حيث يشمل التدريب برامج أساسيات التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، وإدارة المشروعات، واساسيات الابتكار والفكر الإبداعي.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت موقف مشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 98% من مسارات شبكات الاتصالات بالحي الحكومي، وتم تركيب كبائن التجميع الذكي بنسبة 100%.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للبنية التحتية بالحي السكني الثالث R3، ومحور بن زايد الجنوبي، وكذا الحي السكني الثاني R2، موضحا أنه يتم عقد اجتماعات بشكل دوري مع رئيس جهاز العاصمة (كل أسبوعين) لحل المعوقات وعمل التنسيقات اللازمة.