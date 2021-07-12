منصة مصر للتعليم و أبو سومة للتنمية السياحية توقعان إتفاقية لتطوير مدرسة دولية بالبحر الأحمر

إسلام فضل _ وقعت منصة مصر للتعليم، إتفاقية مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لتطوير وإدارة مدرسة دولية في خليج سوما ضمن قطاع مدارس جيمس الدولية.

وقال المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، إن هذا الاستثمار يأتي تدشيناً لواحد من أهم المرافق الحيوية التي عملنا على تنفيذها في سوما باي، استكمالاً للمرافق والخدمات المتميزة التي يتمتع بها رواد المنطقة وذلك نحو تنميتها وتطويرها كمجتمع سكني دائم فضلاً عن كونها واحدة من أهم الوجهات السياحية.

وأضاف المسيري في بيان صادر اليوم الاثنين، أن اختيار الشريك التعليمي هو عامل أساسي لنجاح المشروع وضمان مستوى خدمات يضاهي معايير الجودة للمدارس الدولية في القاهرة والمحافظات الرئيسية.

وأوضح أنه وقع الاختيار على منصة مصر للتعليم لتطوير وإدارة المشروع التعليمي الأول في سوما باي، بخبرة قطاع مدارس جيمس الدولية.

من جانبه أكد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، على الرؤية الواضحة لتوسيع نطاق الخدمة التعليمية المتميزة التي تُقدمها المنصة بكافة قطاعاتها وعلى مستوى كافة المحافظات، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتكاملة التي تتميز بها المنصة من معايير تعليمية دولية وتكنولوجيا حديثة وخبرات أكاديمية وتشغيلية وتدريبية.

وأشار إلى أن اختيار سوما باي يؤكد الالتزام بخطط التوسع الجغرافي لأبعد مدى، عبر شراكات مع أكبر الكيانات في مصر.

ومن المقرر للمدرسة الجديدة التي سيتم تطويرها في سوما باي أن تكون جاهزة لاستقبال الطلاب بحلول سبتمبر 2023.