منصة مصر للتعليم و أبو سومة للتنمية السياحية توقعان إتفاقية لتطوير مدرسة دولية بالبحر الأحمر

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إسلام فضل _ وقعت منصة مصر للتعليم، إتفاقية مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لتطوير وإدارة مدرسة دولية في خليج سوما ضمن قطاع مدارس جيمس الدولية.
وقال المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، إن هذا الاستثمار يأتي تدشيناً لواحد من أهم المرافق الحيوية التي عملنا على تنفيذها في سوما باي، استكمالاً للمرافق والخدمات المتميزة التي يتمتع بها رواد المنطقة وذلك نحو تنميتها وتطويرها كمجتمع سكني دائم فضلاً عن كونها واحدة من أهم الوجهات السياحية.
وأضاف المسيري في بيان صادر اليوم الاثنين، أن اختيار الشريك التعليمي هو عامل أساسي لنجاح المشروع وضمان مستوى خدمات يضاهي معايير الجودة للمدارس الدولية في القاهرة والمحافظات الرئيسية.
وأوضح أنه وقع الاختيار على منصة مصر للتعليم لتطوير وإدارة المشروع التعليمي الأول في سوما باي، بخبرة قطاع مدارس جيمس الدولية.
من جانبه أكد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، على الرؤية الواضحة لتوسيع نطاق الخدمة التعليمية المتميزة التي تُقدمها المنصة بكافة قطاعاتها وعلى مستوى كافة المحافظات، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتكاملة التي تتميز بها المنصة من معايير تعليمية دولية وتكنولوجيا حديثة وخبرات أكاديمية وتشغيلية وتدريبية.
وأشار إلى أن اختيار سوما باي يؤكد الالتزام بخطط التوسع الجغرافي لأبعد مدى، عبر شراكات مع أكبر الكيانات في مصر.
ومن المقرر للمدرسة الجديدة التي سيتم تطويرها في سوما باي أن تكون جاهزة لاستقبال الطلاب بحلول سبتمبر 2023.
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