المركزي الإماراتي يعتزم استحداث عملة رقمية في إطار إستراتيجية 2023-2026

سي إن بي سي _ يعتزم مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة من 2023- 2026 أن يكون من أفضل 10 مصارف مركزية في العالم، طالبا من شركائه تزويده بتوقعاتهم بشأن الاحتياجات المستقبلية من المصرف.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فقد أعلن المركزي الإماراتي عن توجهاته الإستراتيجية والتي تتضمن خلال السنوات المقبلة 7 أهداف، منها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

كما تشمل الإستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين وذلك بالإضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل.

وبالإضافة إلى الهدف المتمثل في تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين فإن الإستراتيجية تتضمن دعم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكاراً لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال.