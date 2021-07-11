مال وأعمال

جنوب إفريقيا تمدد قيود فيروس كورونا 14 يوما

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وكالات – مددت جنوب إفريقيا القيود المشددة للتصدي لفيروس كورونا لمدة 14 يوما، مما يعني استمرار حظر جميع التجمعات والتجول من التاسعة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم التالي وبيع المشروبات الكحولية.

وقال سيريل رامافوسا، رئيس البلاد، إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على “مستوى التأهب الرابع” في نظام من خمسة مستويات من القيود.

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ويمر البلد، الأكثر تضررا في القارة الإفريقية من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة، بموجة ثالثة من الجائحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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