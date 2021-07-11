ڤاليو توقع اتفاقية شراكة لتمويل مشتريات عملاء 4 علامات تجارية تديرها لاند مارك

دوت الخليج – وقعت شركة ڤاليو، لخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، والتابعة للمجموعة المالية هيرميس، اتفاقية شراكة جديدة مع “لاند مارك جروب” التجارية، لتمويل مشتريات العملاء من العلامات التجارية التى تديرها في مصر، وهي ماكس وهوم سنتر وسبلاش وبيبي شوب .

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة لاند مارك التجارية لما تمتلكة من علامات تجارية مميزة في قطاعات تستهدف ڤاليو التوسع فيها وجذب أكبر عدد من عملائها، لا سيما وأن خطة الشركة المستقبلية تستهدف التواجد في مختلف محافظات مصر.

وأضاف حسونة أن هدف الشركة الأساسي هو تنظيم عملية المدفوعات الإلكترونية وإتاحة أكبر تمويل ممكن للعملاء يمكن أن يساعدهم على زيادة مشترياتهم من مختلف القطاعات.

وأضاف أن ڤاليو تستهدف القطاعات التي يوجد بها نشاط يومي ومرتبطة بحياة العملاء سواء مشتريات الملابس أو الأثاث او الإطارات، ومؤخرا دخلت في نشاط التشطيبات، خاصة وأن الشركة تتيح حد أدنى لتمويل المشتريات بنحو 500 جنيه ويرتفع إلى 200 ألف جنيه ويصل إلى 290 ألف جنيه.

وأشار الى أن نجاح ڤاليو يكون من خلال اقتناع الشركاء وإيمانهم بآلية مساعدة ڤاليو في دعم الأنشطة التجارية لديهم وزيادة رغبة العميل فى الشراء.

وقال محمد مرسي، المدير العام الإقليمي لشركة لاند مارك جروب، إن المجموعة متواجدة في السوق الخليجية والمصرية منذ أكثر من 47 عاما، من خلال أكثر من 15 ماركة تجارية منهم 4 علامات تجارية في مصر، تمثل: ماكس وسبلاش وبيبي شوب وهوم سنتر، وبالتالي تسعي لزيادة حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة بنحو من 10 إلى 15% سنويا للتواكب مع خطة الشركة في التوسع في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن التعاون مع فاليو سيحقق نمو في حجم مبيعات العلامات التجارية ويساعد الشركة على التوسع بشكل أكبر وزيادة حجم عملائها وتسهيل زيادة المبيعات خاصة من الملابس والأثاث خاصة وان الشركة تستهدف زيادة عدد الفروع خلال 3 سنوات من22 فرعا إلى 60 فرعا خلال 3 سنوات.