دمج إدفينا للأغذية مع شركة قها في كيان واحد.. النص الكامل

محمد فرج – نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة قها للأغذية على دمج شركة إدفينا المحفوظة في كيان واحد تحت اسم شركة قها للأغذية المحفوظة.

ونص القرار على اعتماد تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين رقم 27 لسنة 2015 بشأن التحقق من صحة إجراءات قواعد التقييم لتحديد صافي أصول شركتي قها وإدفينا، والمنتهي إلى تقدير القيمة الدفترية لشركة قها وحقوق ملكيتها فى 30 يونيو 2020 إلى إجمالي أصول تقدر بقيمة 20 مليونا و243 ألفا و349 جنيه، وإجمالي التزامات بقيمة 445 مليونا و282 ألفا و186 جنيه، وإجمالي حقوق ملكية 242 مليونا و851 ألفا و837 جنيه.

كما نص على تعديل القيمة الأسمية للسهم لتصبح 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة لأسهم الشركة المستثمرة في رأس مال إدفينا للأغذية المحفوظة، والبالغ عددها 112 سهم.

ونص القرار أيضًا على الموافقة على تعديل رأس مال الشركة المرخص ليصبح 180 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 144373180 موزعًا على 28874636 سهم قيمة كل سهم 5 جنيها.

كما تضمن القرار أن جميع أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداولة ببورصة الأوراق المالية.

طالع قرار دمج شركة إدفينا في قها

طالع قرار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية