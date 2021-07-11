مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.31%.. والسبعيني يفقد أكثر من 1%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.31%، وأغلق عند مستوى 10153 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.30%، وأغلق عند مستوى 54.02 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.01% و 0.89% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 820.572 مليون جنيه على 190 شركة من خلال 31.830 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 107 شركة مقابل ارتفاع 47 بينما لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 10.922 مليون جنيه، منها 10.055 مليون جنيه للمؤسسات، و867.144 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.644 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 12.201 مليون جنيه، مقابل 2.557 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.278 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 39.225 مليون جنيه، مقابل 37.947 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 91.38% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 3.32% والعرب على 5.3% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على9.56% من تعاملات اليوم مقابل 90.43% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك 6.93 7.62 9.96 دلتا للطباعة والتغليف 22.74 25 9.94 العربية لاستصلاح الأراضي 31.16 34.16 9.63 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 30.06 32.77 9.02 العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير 56.76 61.18 7.79

الأسهم الأكثر انخفاضا