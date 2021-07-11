بنك قطر الوطني الأهلي يحقق 4.1 مليار جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

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رنا ممدوح _ حقق بنك قطر الوطني الأهلي صافي أرباح مجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 4.098.069 مليار جنيه، مقابل 3.844.693 مليار جنيه بالنصف المقارن بالعام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجع صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.370.291 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 7.461.308 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 15.141.089 مليار جنيه مقابل 15.678.554 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وتراجعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.770.797 مليار جنيه، مقابل 8.217.245 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح بنك قطر الوطني الأهلي إلى 3.833.025 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، مقابل 3.803.209مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 7.160.438 مليار جنيه مقابل 7.336.435 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
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