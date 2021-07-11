هاني قسيس: مينترا تحصل على 300 ألف متر في 6 أكتوبر والعاشر لإقامة مصنعين جديدين

بكر بهجت _ حصلت شركة مصر للصناعة والتجارة «مينترا» على 300 ألف متر مربع موزعة على قطعتين في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وذلك لإقامة مصنعين، وفق هاني قسيس العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن إقامة مصنع جديد سنويًّا، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لرفع القدرات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

أضاف قسيس في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» إن قطعة الأرض الأولى مساحتها 200 ألف متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر، وسيتم إقامة مصنع عليها متخصص في الأثاث المكتبي والمعدني، وتبلغ استثماراته المبدئية نحو 50 مليون دولار، لافتًا إلى أن تلك الاستثمارات سيتم توفيرها بالكامل من خلال التمويل الذاتي، دون اللجوء إلى البنوك.

وتابع أن المصنع الثاني في مدينة العاشر من رمضان سيكون مخصصًا للبطاطين والأدوات المنزلية، ويجري حاليًا إعداد الدراسات الخاصة به، وسيقام على مساحة 100 ألف متر مربع، موضحًا أن الشركة تعتمد في المقام الأول على تنويع محفظتها الاستثمارية، وهو ما تم تنفيذه عبر إقامة مصانع للأدوات المكتبية والورق، وآخر للأحذية والشنط الرياضية تم افتتاحه الشهر الماضي، ومصنع للأثاث المكتبي والمعدني، وآخر للبطاطين والفوط.

والشهر الماضي افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مصنع «مينترا» لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، التابع لشركة مصر للصناعة والتجارة «مينترا»، والذي يُقام على مساحة 75 ألف متر مسطح صناعي، وتصل استثماراته إلى نحو مليار جنيه بتمويل ذاتى بنسبة 75%، ويبدأ المصنع بعمالة قوامها نحو 2500 عامل ويستهدف تشغيل نحو 10 آلاف من الشباب في المرحلة الأولى من التشغيل.

وقال قسيس إن خطة الشركة تتضمن تصدير 100% من كامل الإنتاج الخاص بالمصنع الجديد الذي تم افتتاحه الشهر الماضي، وذلك لأسواق أوروبا وإفريقيا، حيث يعمل المصنع الآن في مرحلته الأولى على إنتاج 20 مليون زوج من الأحذية، وستبدأ الشركة في المرحلة الثانية فور الانتهاء من تسويق كامل إنتاج المرحلة الأولى، كما أن توجيه الإنتاج للسوق المحلية يتوقف على مدى احتياجها.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك العديد من مواقع الإنتاج داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، والسادس من أكتوبر، ومدينة بدر، بإجمالي مساحة 45 ألف متر مربع، وبرأسمال يبلغ نحو 22 مليون دولار، وبحجم عمالة يتجاوز 3 آلاف عامل.

الشركة تستهدف افتتاح منشأة صناعية كل عام وتنويع المحفظة الاستثمارية

وأوضح قسيس إنه فيما يتعلق بالخطة التمويلية الخاصة بالاستثمارات الجديدة، فإنها تعتمد في المقام الأول وبحسب الدراسات التي وضعتها الشركة على التمويل الذاتي، دون اللجوء إلى البنوك، لافتًا إلى أن آخر تعامل بين البنوك والشركة كان لتوفير تمويلات للمصنع الجديد، والذي مثلت التمويلات به نحو 25% من إجمالي الاستثمارات بحسب ما تم إعلانه يوم الافتتاح.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال قسيس إن شركة «مينترا» حققت زيادة سنوية بنسبة وصلت إلى 700% في مجال التصدير للسوق الأمريكية فقط، مستفيدة من المزايا التي أتاحتها اتفاقية الكويز، لافتًا إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق تلك الزيادة في مبيعاتها التصديرية للسوق الأمريكية من خلال التعاون مع كبريات شركات التسويق وتجارة التجزئة العالمية وعلى رأسها شركتا «وول مارت» و«أمازون».

وتخطط مينترا لافتتاح 10 منافذ تجارية لبيع وتسويق منتجاتها بنهاية عام 2021 بقيمة استثمارية 40 مليون جنيه في السوق المصرية، وتمتلك شركة منترا، 5 مصانع لإنتاج الورق، والأدوات المكتبية، والبلاستيك، والجلود، والشنط المدرسية، بطاقة إنتاجية تلامس مليون قطعة سنويًّا بكل منتج على حدة.

وأوضح قسيس، أن 80% من منتجات الشركة من الأدوات المكتبية والورق والحافظات البلاستيكية يتم تصديرها للخارج إلى عدة دول تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية والمغرب العربي، فيما يتم بيع النسبة الباقية من الإنتاج محليًّا.