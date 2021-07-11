رئيس غرفة التطوير: توقعات بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% في أغسطس المقبل

إسلام فضل _ قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إنه يتوقع إطلاق مبادرة البنك المركزي المصريّ للتمويل العقاري بفائدة 3% خلال شهر أغسطس المقبل.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أنه سيتم عقد اجتماعات كل 3 أشهر في لجنة الإسكان بمجلس النواب لحل المعوقات التي تواجه العملاء في البنوك.

وذكر أن وصول الحد الأقصي لتمويل الوحدات السكنية إلى 1.4 مليون جنيه، سيرفع مقدمات الوحدات في المبادرة من 15 إلى 20%.

وأكد أن المبادرة التي سيتم إطلاقها ستحتاج إلي تدخل البنك المركزي المصري في تسهيل إجراءات البنوك علي العملاء، كما يجب تحديد توقيت زمني للعملاء المتقدمين في المبادرة للحصول علي الموافقة أو الرفض، وفي حالة الرفض يجب على البنك ذكر السبب.

كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من هذه المبادرة، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وأن لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه قيادات البنك المركزي المصري بضرورة بلورة مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.