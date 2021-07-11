بنك القاهرة يدرس ضخ تسهيلات إئتمانية بقيمة 2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

إسلام فضل _ قال نادر سعد ، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة، إن البنك يدرس ضخ تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه لعملاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف فى تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر اليوم الأحد، أن البنك بصدد إطلاق منتج التقيم الرقمي خلال الربع الأخير من 2021. وتابع أن البنك قام بإطلاق 3 مراكز ضمن مبادرة رواد النيل ويستهدف إطلاق مراكز أخري الفترة المقبلة. ووقع البنك اتفاقية مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 250 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية سجلت 18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، ويستهدف البنك الوصول بها إلي 22 مليار جنيه بنهاية العام الجاري. أضاف أن محفظة القطاع تستحوذ علي 17.5% من المحفظة الائتمانية للبنك، ويستهدف الوصول بها إلى 25% خلال عام 2022. واضاف أن البنك ضخ 9 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للشركات الصغيرة والمتوسطة .

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