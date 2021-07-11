المصرف المتحد يدرس 100 طلب ضمن مبادرة إحلال المركبات

إسلام فضل _ قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن البنك يدرس 100 طلب ضمن مبادرة إحلال المركبات.

وأضاف عبد الحميد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن التمويل يتيح لمالكي السيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص، التي مضى عليها 20 عامًا فأكثر إمكانية استبدالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

ويوفر البنك برنامج التمويل المطلوب لتسهيل عملية الاقتراض على عملائه مع تطبيق كافة شروط المبادرة و على رأسها سعر فائدة مميزة 3 % (عائد سنوى مقطوع) ، وفترة سداد على 7 أو 10 سنوات، بأقساط شهرية متساوية طوال فترة القرض.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري قد أتاح 15 مليار جنيه عن طريق البنوك يستخدم فى منح قروض لمالكي السيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص الراغبين فى احلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج و كمرحلة أولى سوف يتم تفعيل المبادرة على 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر) .

وكشف محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات سابقة عن بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة مبادرة احلال المركبات لتشمل سيارات الميكروباص التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وقال إنه سيتم السماح بتلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك بنفس إجراءات وضوابط الملاكي والأجرة.