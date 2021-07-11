بنك مصر يضخ 66 مليار جنيه في مبادرات البنك المركزي المصري إلي 750 ألف عميل

إسلام فضل _ قال محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر، إن بنك مصر شارك فى كافة مبادرات المركزى المختلفة بنحو 66 مليار جنيه لحوالي 750 ألف عميل حتي نهاية يونيو.

وأضاف خيرت خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن بلغ حجم تمويلات قطاع السياحة في المبادرة نحو 315 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك 331 عميل فى مبادرة 8% للشركات الكبرى والصغرى بحجم تمويلات بلغت 54 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين في القطاع الإسلامي 75 عميل بحجم تمويلات 8 مليارات جنيه.

وذكر أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك سجلت نحو 51 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه في المبادرة ل4200 عميل.

وأشار إلى أن الدور الكبير الذى لعبه البنك المركزي المصري المصري فى زيادة السيولة بالسوق من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتقديم تمويل بسعر عائد مدعوم للقطاع السياحي والصناعى بالإضافة لمباردة التمويل العقاري .

ولفت إلى أن الدور الذى قامت به شركة ضمان مخاطر الائتمان فى توفير الضمانة اللازمة للعملاء ودعم القطاع المصرفي.