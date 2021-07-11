البنك المركزي المصري: 245 مليار جنيه تسهيلات ضختها البنوك في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إسلام فضل _ قال الدكتور أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشئون المصرفية ، إن حجم التسهيلات الإئتمانية التي تم ضخها في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت 245 مليار جنيه حتي الآن جنيه.

وأضاف بهي الدين خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، أن عدد المستفدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتي الآن بلغ نحو مليون عميل، موضحًا أن التمويلات مقسمة إلى العديد من القطاعات.

وذكر أن البنك المركزي المصري طرح العديد من المبادرات الأخري أبرزها التمويل العقاري ومساندة القطاع السياحي.

وأصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتعديل عدد من الضوابط الصادرة بشأن مبادرة البنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتي تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات والتي شملت زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محافظها.

وقام المركزي بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.