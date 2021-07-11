عاجل.. البنك الأهلي المصري يطلق أول حساب فائدة يومية مرتبط بمؤشر كونيا

أطلق البنك الأهلي المصري منتج جديد باسم” الحساب الجاري فايدة بلس” كأول منتج مرتبط بمؤشر” CONIA “، وهو ما يأتي استمرارا لسعي البنك لتقديم منتجات مميزة لعملائه أكثر ابتكارًا سعيا لاجتذاب عملاء جدد من الأفراد الطبيعيين وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وصرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تهدف الى التحديث المستمر لمنتجاته ومواكبة التطورات التي يشهدها السوق المصرفي من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائه ولاجتذاب مزيد من العملاء الجدد من خلال توفير مزيد من المنتجات ذات القيمة التنافسية المرتفعة.

وأشار أن ذلك يأتي من حرص البنك للوصول لكافة الشرائح وتلبية احتياجاتهم ودعما من البنك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما تمثله تلك المشروعات من دور حيوي في سد احتياجات السوق المحلي ودعم الشمول المالي كأحد استراتيجيات الدولة والبنك المركزي.

أضاف، أن البنك الأهلي المصري يعد من أول البنوك في الاستخدام الفعلي لمؤشر CONIA المستحدث في منتجات الحسابات لديه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحقق ذلك المنتج نجاح رائد في حجم المعاملات وهو ما يأتي بعد دراسة احتياجاتهم واستنادا لتغيرات السوق المصرفية بما يحقق التيسير على العملاء في الحصول على خدماتهم المصرفية بأعلى جودة وكفاءة.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن حساب ” فايدة بلس” الذي يتيحه البنك بالجنيه المصري يوفر للعملاء أسلوب أمثل يضمن سهولة استخدام السيولة النقدية لديهم بالإضافة إلى الحصول على فائدة يومية وإضافتها شهريا عن طريق تحديد الفائدة التي يتم احتسابها من خلال المؤشر المستحدث من جانب البنك المركزي المصري “CONIA “.

ونوه أنه تم تطوير ذلك المؤشر من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصري Money Market Contact Group، والتي تضم البنك المركزي المصري المصري وبنوك تجارية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) ليدعم عملية تطوير وإتاحة أوسع لعدد من المنتجات المالية للمشاركين في القطاع المالي وتحسين سوق النقد والمشتقات، بالإضافة إلى المميزات الأخرى المتاحة على الحساب كإمكانية متابعة حركات الحساب عن طريق الانترنت البنكي وكذا الحصول على دفتر شيكات بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يعد هو أول البنوك في الاستخدام الفعلي لمؤشر ال CONIA المستحدث في منتجات الحسابات لديه، حيث من المتوقع ان يحقق ذلك المنتج نجاح رائد في حجم المعاملات.

وأوضحت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، أن حساب فايدة بلس هو أحد توجهات البنك الأهلي المصري لاستحداث منتجات استثمارية مرتبطة بالمؤشرات “ــIndex Linked Products” وذلك لمواكبة التطور في القطاع المصرفي مع تقديم اكثر المنتجات ابتكاراً لعملاء البنك إلى جانب المنتجات التقليدية المقدمة بالسوق.

ولفتت أنه يمكن العملاء من استخدام السيولة النقدية المتوافرة في حساباتهم حتى على المدى القصير من خلال احتساب فائدة على تلك السيولة بشكل يومي، وهو ما يعني استثمار تلك السيولة النقدية بأعلى قدر ممكن، بالإضافة إلى المميزات الأخرى المتاحة على الحساب.

ونوهت أن من تلك المميزات هو إمكانية متابعة حركات الحساب عن طريق الانترنت البنكي وكذا الحصول على دفتر شيكات وإصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب، وذلك بهدف توفير مزيد من الخدمات والسهولة في المعاملات البنكية والوصول لكافة الشرائح خاصة من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة لتشجيعهم علي الدخول في المنظومة المصرفية تحقيقا للشمول المالي.