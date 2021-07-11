راية لخدمات مراكز الاتصالات تستحوذ على غلف كستومر اكسبيرينس مقابل 14.3 مليون دولار

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على شراء 335.829 ألف سهم من أسهم شركة غلف كستومر اكسبيرينس ( مقفلة) بنسبة 85% من رأسمالها.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الشركة المستهدفة تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة وافق على الاستحواذ مقابل 14.320 مليون دولار وهو تقييم الشركة المستهدفة.

وأضافت، أن قرارات المجلس تضمنت إبرام عقد شراء الأسهم الخاص بالصفقة وكافة العقود ذات الصلة ، ويشمل ذلك دون حصر اتفاقية الحساب الوسيط ( مستندات الصفقة النهائية).

وبحسب البيان، وافق مجلس الإدارة على تقرير التقييم الخاص بالشركة المستهدفة المؤرخ في 4 يوليو الجاري والذي قدر القيمة العادلة لكامل أسهم الشركة 5.938 مليون دينار بحريني مما يساوي 15.797 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الشركة إلى أن التقرير قام بتحضيره شركة سوليد للاستشارات المالية كمستشار مالي.

ووافق مجلس إدارة الشركة على شراء الأسهم محل الشراء طبقا للآتي :

– شراء جميع الأسهم والتي تعادل 132.551 ألف سهم التي تملكها شركة الشعيبي القابضة إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

– شراء جميع الأسهم التي تعادل 12.463 ألف سهم التي يملكها الشريف فيصل جميل ناصر جميل ال عون إلى راية لخدمات مراكز الاتصالات.

– شراء جميع الأسهم والتي تعادل 26.491 ألف سهم التي يملكها باسم محمد أحمد الساعي إلى راية لخدمات مراكز الاتصالات.

– شراء جميع الأسهم التي تعادل 60.734 ألف سهم التي يملكها نزار محمد أحمد الساعي إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

– شراء 103.590 ألف سهم من إجمالي الأسهم التي يملكها رامي سويس إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

وذكرت أنه يتبقي إلى رامي سويس عدد 59.172 ألف سهم.