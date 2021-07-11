وزيرة الصناعة تعقد سلسلة لقاءات مكثفة في باريس مع عدد من كبرى الشركات الفرنسية

بكر بهجت _ عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مع عدد من كبرى الشركات الفرنسية بالعاصمة باريس.

وقال بيان الوزارة إن اللقاءات عقدت في طريق عودة الوزيرة من دولة السنغال إلى القاهرة وبحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجاري سيد فؤاد رئيس المكتب التجاري المصري بباريس.

وشملت سلسلة اللقاءات التى عقدتها الوزيرة و نظمها المكتب التجارى المصري بباريس، شركات FIVES ، Alcatel-Lucent، TRANSDEV بالإضافة إلى لقاء مع رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الاعمال المشترك ومسئولي مؤسسة فرديناند ديليسبس وقناة السويس .

وأوضحت نيفين جامع، أن اللقاءات استهدفت استعراض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الفرنسية فى السوق المصرى خاصة فى ظل منظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى وأهمها منظومة الاتفاقات التجارية مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم أكثر من 2 مليار مستهلك.

واستعرضت اللقاءات سبل تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية فى السوق المصرى سواء كانت استثمارات جديدة او توسعات فى استثمارات قائمة، وذلك فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتصنيع المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والألومنيوم ، وتكرير السكر

كما التقت الوزيرة مع ريجيه مونفرونت رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك ورئيس مجلس الإدارة المصرفية الاستثمارية في مجموعة كريدي أجريكول، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز تواجد الشركات والمؤسسات المصرفية الفرنسية بالسوق المصري خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في مصر خلال المرحلة الحالية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وأشارت جامع خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز دور دوائر الأعمال في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتةً إلى أهمية العمل على تكثيف جهود مجلس الاعمال المشترك في تعريف الشركات الفرنسية بالفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري على الرغم من جائحة كورونا.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية عقد الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك بمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

والتقت وزيرة التجارة والصناعة ايضا مع كريستين ادريان المندوب العام لمؤسسة فرديناند ديليسبس وقناة السويس حيث استعرض اللقاء محاور المنتدى الاقتصادى الذي تعتزم مؤسسة فرديناند ديليسبس وقناة السويس إقامته بالتعاون مع مؤسسة بيزنس فرانس وهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري وذلك على غرار المنتدى الاقتصادي الأول الذي عقد بمدينة مارسيليا عام2019.

وأشارت جامع إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب المستثمرين الفرنسيين اليها، خاصة مع توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والامتيازات التي تمنحها للمستثمرين.

ولفت البيان إلى أن الصادرات المصرية لفرنسا حققت خلال الفترة يناير – ابريل 2021 زيادة بنسبة 11 % لتبلغ 236,281 مليون يورو مقارنةُ بنحو 212,050 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما ساهم في انخفاض حجم العجز التجاري المصري مع فرنسا بنسبة 23.12% مقارنةً بالفترة الماضية.

كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالى 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%.