جي بي أوتو تقتنص الموافقة النهائية لإضافة رخصة التمويل الاستهلاكي إلى درايف

رنا ممدوح _ حصلت شركة جي بي أوتو على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى شركة درايف للتخصيم بجانب تمويل السيارات لمواصلة التوسع بالمنتجات والخدمات المقدمة في السوق. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذه الصفقة تتماشي مع رؤية الشركة في تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والتوريق وخدمات تأجير أساطيل النقل وخدمات التأمين على الحياة وكذلك المدفوعات الإلكترونية لخدمة شريحة أكبر من العملاء الأفراد والمؤسسات. يذكر أن شركة درايف للتخصيم تابعة لمجموعة جي بي أوتو ومملوكة لها بنسبة 100%.

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