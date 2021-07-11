وزير السياحة: استقبلنا 500 ألف سائح خلال يونيو 2021

إسلام فضل _ قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن خلال عام 2021 كان عدد السائحين يصل إلي 300 ألف سائح شهريًا خلال أول شهرين، ووصل إلي 500 الف سائح شهريًا أيضًا خلال شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو 2021.

وأضاف العناني خلال كلمته بمؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي، اليوم الأحد، أنه كان هناك حالة تفاؤل بأداء القطاع السياحي خلال عام 2020 حيث بلغ عدد السائحين خلال أول شهرين من العام نحو 945 ألف سائح الا أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الخطة والتى كان من المتوقع تحقيق 16 مليار دولار خلال عام 2020.

وأشار إلى أن عدد السائحين خلال عام 2019 بلغ 13 مليون سائح بقيمة 13 مليار دولار، بموجب ألف دولار إنفاق للسائح.

وذكر أن البنك المركزي المصري لعب دورًا هامًا فى مساندة القطاع السياحي خلال فترة أزمة كورونا، موضحا أن الوزارة كانت تعقد اجتماع شهري مع محافظ البنك المركزي المصري للوقوف علي التحديات التى تواجه القطاع والوصول لحل لها .

وتابع أن البنك المركزي المصري طرح العديد من المبادرات لدعم القطاع السياحي بفائدة 12% ثم خفض الفائدة إلي 10%و8%.

كما أن البنك المركزي المصري قام بمد مبادرة العملاء المتعثرين بالقطاع أكثر من مرة، بجانب طرح مبادرة لسداد رواتب العاملين بالقطاع، موضحا أن وزارة المالية لعبت دورا مهما هي الأخري من خلال تخصيص ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للاستفادة من مبادرة المركزي.