ڤاليو تبرم اتفاقية شراكة مع باي موب وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية لتوفير برامج تمويل

رنا ممدوح _ وقعت شركة ڤاليو اتفاقية شراكة جديدة مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة باي موب، تقوم بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للأفراد الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية والالتحاق ببرامج التعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه بموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، سيتمكن الراغبين في الالتحاق بأحد برامج التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من الاستفادة ببرامج التقسيط الميسرة التي تقدمها شركة «ڤاليو» وتصل مدتها إلى 60 شهرًا.

وأضافت، أنه يتم سداد الأقساط من خلال «باي موب»، أحد حلول المدفوعات الرقمية، حتى يستمتع العملاء بتجربة دفع سريعة وسهلة.

والجدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال تتيح ما يربو على 25 برنامج للتطوير المهني تغطي العديد من المجالات للراغبين في زيادة حصيلتهم الأكاديمية وتطوير مسيرتهم المهنية في أحد المجالات التالية: المبيعات والتسويق وإدارة الرعاية الصحية والموارد البشرية والعلاقات المؤسسية والحوكمة والتطوير العقاري، وغيرها.

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتزويد الاشخاص المحترفين بإمكانية الحصول على أفضل برامج التعليم التنفيذي في مصر.

وأشار حسونه، إلى أن هذه الشراكة جزء لا يتجزأ من استراتيجية «ڤاليو» التي تهدف إلى التوسع في القطاعات الحيوية في مصر مثل قطاع التعليم والصحة وذلك عبر عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير باقة متميزة من الخدمات التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتلبية مختلف احتياجاتهم.

وأعرب محمد عبد السلام، المدير التنفيذي للتعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)لخدمات للتمويل الاستهلاكي في مصر، والتي ستتيح برامج تمويل بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة وذلك للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية من خلال أحد البرامج التي توفرها الكلية.

وأكد أن الهدف الرئيسي للكلية هو توفير خدمات تعليمية تضاهي المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى إطلاق هذه الشراكة التي ستسهل توافر برامج الكلية أكثر من أي وقت مضى.

وقال إسلام شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «باي موب»، إن الشركة تضع على رأس أولوياتها تمكين قطاع الخدمات التعليمية في مصر.

وأعرب شوقي عن حماسه الشديد لامتداد شراكة طويلة الأجل مع برامج التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن طريق تمكين البنية الأساسية للمدفوعات الخاصة بها بمنصة التقسيط الرائدة «ڤاليو»، والمصمم خصيصًا لبرنامج التعليم التنفيذي.

يذكر أن شركة ڤاليو قامت في عام 2020 بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مقدمي خدمات التعليم الأساسي لتسهيل سداد المصروفات الدراسية لعملائها.